Všetko bude ináč. Dúfajme.

Matovič ovládol voľby. Bude lepšie, jedine, že by bolo horšie. Alebo o tom, čo nás čaká o štyri roky, ale pokojne aj skôr.

Starý vtip vraví, že: „žena čaká, že sa muž po svadbe zmení, ale on sa nezmení. Muž čaká, že sa žena po svadbe nezmení, ale ona sa zmení.“ To isté môžeme čakať aj od Matoviča. Keď bol pred pár mesiacmi videný len ako nutná časť koalície, bol považovaný za najmenej stabilný prvok, dokonca za záruku vnútorného rozkladu koalície a niekoho, kto strieľa do vlastných radov. Prečo by to teraz robil inak? V momente, až sa mu zunuje napádať Smer, jednoducho sa otočí a zaútočí na jedného z koaličných partnerov. Jedného po druhom alebo rovno naraz. Veď situácia Matovič proti všetkým, je mu najbližšia.

Matovič zostavuje širokú koalíciu s ústavnou väčšinou a nič iné ani urobiť nemôže. Jeho poslanecký klub sa rozpadol v minulosti a zrejme to nebude iné ani teraz. Poslanci budú odchádzať a Igor bude páliť mosty, tak ako je u neho dobrým zvykom. Nebude cesty späť.

Igor Matovič potrebuje čo najširšiu koalíciu nie preto, aby mohol presadzovať zmeny, ale aby mal dosť ľudí na dovládnutie, keď rozoštve všetkých okolo seba. Len aby potom nepripochodovala po hrádzi vláda Kotlebu, ktorú vydláždil Róbert Fico.