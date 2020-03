Má volebné kvórum zmysel?

Uzatváracia klauzula je v súčasnosti päť, sedem a desať percent. Má takéto obmedzenie v našom volebnom systéme zmysel, alebo je to prežitok?

Neúspech koalície strán PS a Spolu prekvapil a rozprúdil debatu o výške kvóra, ktorá delí strany od vstupu do parlamentu. Nie je to nový fenomén, veď aj v minulosti iným stranám len tesne unikla účasť v Národnej rade Slovenskej republiky V KDH by vedeli rozprávať.

Debata o výške klauzule sa môže viesť vo viacerých rovinách. V prvej, ktorá je po posledných voľbách viac aktuálna, je to potreba vyššieho percentuálneho zisku pre koalície, ktoré však ako koalície vystupovať nemôžu. V druhej, či vôbec akákoľvek z prsta vycucaná hranica na zisk mandátov, má zmysel.

Koalícia dvoch a troch strán musí dosiahnuť v parlamentných voľbách zisk minimálne siedmich percent, pri štyroch a viacerých stranách je spodná hranica určená dokonca na desať percent. Takáto úprava však nemá žiaden hlbší zmysel okrem ochrany silnej (vládnej) strany proti opozícii, ktorá by sa proti nej spojila. Napriek nutnosti zvýšeného volebného prahu, ktoré musia strany koalície prekonať, im neposkytuje adekvátnu náhradu, napríklad vo forme možnosti použitia väčšieho množstva zdrojov na kampaň, väčšieho mediálneho priestoru či iných kompenzácií, ktoré by sa odvíjali od počtu strán v koalícii. Z tohto dôvodu sa na obchádzanie takto nastaveného pravidla využívajú jednotné kandidátky viacerých politických strán, ktoré však formálne vystupujú, ako jedna strana. Ich vstup do parlamentu tak znižuje stabilitu vlády, ktorá je závislá od poslancov, ktorí sa nezodpovedajú predsedovi strany, ktorý ich do parlamentu dostal.

Hranica piatich percent pre strany samostatne je nezmyselná. Už len predstava, že si poslanci vymyslia nejaké okrúhle číslo, ktoré oprávňuje skupinu obyvateľov na zastúpenie v národnej rade, je scestné. Prečo by toto číslo nemohlo byť napríklad 3,568, alebo 4,1635? V minulosti sme dokázali fungovať aj s nižším číslom a existujú krajiny, kde táto klauzula nie je ustanovená vôbec. Čo je výsledok myšlienkového procesu, ktorý vraví, že občania akejkoľvek menšiny majú právo byť zastúpení v politike a väčšina im nemá zabraňovať.

Proti zrušeniu päťpercentnej klauzuly sa často argumentuje nestabilitou vlády. Stabilná vláda nie je svätý grál. Ľudia sa svojvoľne nevznietia na uliciach a voda sa nepremení na síru, len preto, že padne vláda. V súčasnosti sa drobné strany dostávajú do parlamentu na kandidátkach väčších strán, ktoré formálne nevystupujú ako koalície a môžu teda pôsobiť deštruktívne aj v systéme, ktorý je nastavený ako náš.

Odstránením uzatváracej klauzuly by sa sprehľadnil stranícky systém na Slovensku. Aj malé strany mali šancu dostať sa do parlamentu pod vlastnou vlajkou a nemuseli by sa tam pretláčať vo falošných koalíciách, ktoré vystupujú, ako jednotná strana. Takéto riešenie umožňuje stranám zastávať hodnoty, na ktorých skutočne stoja a občanom s menšinovým názorom mať zastúpenie v parlamente, čo je zmyslom pomerného volebného systému, ktorý sa používa u nás.