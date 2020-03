Lesk a bieda miestnej samostprávy

Slovensko má v súčasnosti takmer tritisíc obcí. Väčšina z nich je malebných, tichých, učupených pod hoľou so srdečnými ľuďmi. A takmer všetky sú zbytočné.

Na Slovensku stále panuje presvedčenie, že aj tie najposlednejšie obce by mali mať vlastného starostu, zastupiteľstvo, úrad a všetko, čo k tomu prináleží. Je to pekná, nanešťastie však absolútne mylná predstava, čo dokazujú aj skúsenosti zo zahraničia.

Významné percento samospráv má dnes len niekoľko stoviek obyvateľov, v niektorých prípadoch sú to desiatky. Tento stav im zaručuje len značne obmedzený rozpočet. V situácii, keď tieto obce musia platiť starostu, zastupiteľov, a ďalšie výdavky spojené s chodom administratívy, neostávajú im žiadne financie na zveľaďovanie, či rekonštrukciu majetku. A o investíciách do infraštruktúry nemôžeme hovoriť už vôbec. Takéto obce tak nielen o kanalizácii, ale aj o obyčajnom chodníku môžu iba snívať.

V stave, keď sa tieto malé obce vyľudňujú, prichádzajú aj o ľudský potenciál. Poznáme prípady, keď v niektorých nemal kto kandidovať na post starostu. To môže byť ešte ten lepší prípad, ak to porovnáme so známym videom z Fekišoviec. Takýchto Fekišoviec sú však u nás množstvá. Niekde to môže byť starosta, inde poslanci alebo úradníci. Každopádne, je nepredsaviteľné, aby bol v každej obci vyškolený odborný personál, ktorý by vedel plne pomáhať občanom.

Existujú obce, ktoré nemajú obchod, ani krčmu. Ale majú zastupiteľstvo a starostu. Načo? V situácii, kde trh jasne ukazuje že táto obec nemá žiadne opodstatnenie sa byrokratický aparát snaží presvedčiť, že on je liekom v tejto situácii. A tak občania platia dane, ktoré idú na chod magistrátu, namiesto toho, aby ich mohli použiť efektívne.

Obce sa v posledných rokoch spájajú v rôznych spolkoch a skupinách za účelom čerpania eurofondov, podpory turizmu, či iných záujmov. Samozrejme, ide len o účelové spojenia, pri ktorých obce nezanikajú. Robia tak, lebo si uvedomujú, že je to efektívne. Uvedomujú si teda, že takýto stav je lepší a prínosnejší, ako keby sa problematike venovali samostatne. Napriek tomu neexistuje vôľa na spájanie obcí natrvalo.

Poznáme mnoho príkladov zo sveta, kde sa to štát rozhodol riešiť nariadením zhora. Podobne veľké Dánsko vytvorilo sto obcí. Niektorí boli spokojní, niektorí nie. Možno niekto aj kričal alebo plakal. Možno si aj kopol. Dnes však majú Dáni efektívnu samosprávu, ktorá neplytvá množstvá peňazí na nezmyslených úradníkov a starostov v obciach s desiatkami obyvateľov, ktoré nemajú žiadné opodstatnenie.

V čase, keď vláda tvrdí, že veci sa dajú riešiť online a za väčšinou administratívy aj tak treba cestovať do najbližšieho mesta, je zlučovanie obcí nevyhnutným riešením. Na otázku, kedy tak treba urobiť, sa ponúka klasická odpoveď „najlepší čas bol pred rokmi, druhý najlepší je teraz.“