Krok za krokom k večnému prezidentovi

Maďarská vláda smeruje k autoritárskemu modelu pod zámienkou mimoriadneho stavu. V Rusku sa nič také stať nemôže, tam to spravia len tak.

Disclaimer: štáty, v ktorých sa procesy dejú a postavy, ktoré v nich sú zapojené nie sú dôležité. Slúžia len na ilustráciu vývoja a smerovania politiky od pluralitnej demokracie k autoritárskemu režimu.

O Orwellovom románe Nineteen Eighty-Four (to je pôvodný názov prvého vydania. Až ďalšie vydania a preklady sa píšu číslovkou, teda 1984) sa hovorí, ako o predpovedi totalitného režimu, najmä v Sovietskom Zväze. Kniha však bola napísaná v roku 1949, teda po porážke nacistického Nemecka a v čase keď bolo dobre známe, ako funguje totalita stalinské režimu. Podobné vyjadrenia je počuť aj o knihe Timothyho Snydera Cesta do neslobody (2019). Aj tu autor predikuje budúcnosť Ruska s Putinom, ako večným vládcom. Politikou večnosti nazýva stav, kde neexistuje reálny mechanizmu na nahradenie súčasných vládnych elít. Nemaľuje tu temnú postutopickú budúcnosť vševidiacej totality, ale reálne fungovanie politiky v Rusku. Jeho výzia sa napĺňa, ale nie je sa čomu čudovať, keď ju spísal v čase, keď bol celý proces dávno naštartovaný.

Minulý týžden sa objavila správa, že ruská ústava sa bude znovu meniť. Zmeny v nej však nie sú až také dôležité, ako návrh Valentiny Tereškovej, aby boli vynulované predchádzajúce funkčné obdobia súčasného prezidenta a začali sa počítať odznova. Správa vyvolala rozruch. Vraj. Naozaj existoval ešte niekto, kto to nečakal? Po prvé: pred pár rokmi bola ruská ústava menená. Len trošičku. Citlivo. Jemne. Len tak, aby mohol Putin znova vládnuť na dve funkčné obdobia, ktoré si nechal predĺžiť na šesť rokov, zatiaľ, čo do úradu nastrčil na chvíľu Medvedeva. Ach, ten by si rozumel s premiérom s jamkami v lícach. Po druhé: Putin predsa už pred pár mesiacmi rozbehol akciu, ktorá mu mala zabezpečiť plynulý prechod k ďalším funkčným obdobiam. Niektorí komentátori to hodnotili, ako klasickú misiu rozviedky, teda prostredia, z ktorého Putin vzišiel. Na povrch prenikali neurčité informácie o tom, ako sa z prezidenta stane formálny držiteľ nového úradu bez reálnej moci, stiahne sa z exekutívy, alebo podobné scenáre. Dokonca vymenil aj premiéra. Nakoniec si Putin jednoducho nechá anulovať predchádzajúce vládnutie a ide odznova. Naopak, prekvapením je, že tam jednoducho nevložil bod, ktorý by z neho urobil večného prezidenta bez možnosti odvolania.

Rusko bolo, je a zrejme dlho bude krajinou neobmedzených možností. Možností, ako koncentrovať a využívať moc pre tých, ktorí ju držia. Jedno im však treba uznať. Robia to bez hanby. Priamo. Nie ako v Maďarsku, kde sa to snažia zvaliť na obranu proti zúriacemu vírusu.